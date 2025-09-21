Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

🟡 Sadettin Saran: 12.325

SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI

Sadettin Saran: "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."

"BAŞKANIMIZ ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI"

Ali Koç: Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.

YÖNETİM KURULU

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.

Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi’nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas’ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.