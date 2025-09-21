Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
Fenerbahçe'de açıklanan sonuçlara göre başkanlık seçimini 257 oy farkla Sadettin Saran kazandı. Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi. Başkanlık seçiminde yarışan Ali Koç ve Sadettin Saran, kürsüye birlikte gelerek, açıklamalarda bulundu.
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.
Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.
Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.
SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI
Sadettin Saran: "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım."
"BAŞKANIMIZ ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI"
Ali Koç: Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.
YÖNETİM KURULU
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.
Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.
Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi’nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas’ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.
1988'de Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı.
Saran, mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı. ESPN, Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlenen Saran, yayıncılık sektörüne adım attı.
Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları, savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.
YÖNETİCİLİK DÖNEMİ
Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu.
Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.
2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı.
AÇILAN SANDIK: 50/50
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasına göre;
Kullanılan oy sayısı: 24.732
Geçerli oy sayısı: 24.393
Boş oy sayısı: 135
Geçersiz sayısı: 204
Ali Koç: 12.068
Sadettin Saran: 12.325
1. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 287
Sadettin Saran: 249
2. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 237
3. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 247
Sadettin Saran: 233
4. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 230
Sadettin Saran: 233
5. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 255
Sadettin Saran: 244
6. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 256
Sadettin Saran: 257
7. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 258
Sadettin Saran: 243
8. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 255
Sadettin Saran: 249
9. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 246
Sadettin Saran: 251
10. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 248
Sadettin Saran: 268
11. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 241
Sadettin Saran: 260
12. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 260
Sadettin Saran: 251
13. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 243
Sadettin Saran: 250
14. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 261
Sadettin Saran: 247
15. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 258
Sadettin Saran: 226
16. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 252
Sadettin Saran: 262
17. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 232
Sadettin Saran: 233
18. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 235
Sadettin Saran: 236
19. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 215
Sadettin Saran: 250
20. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 250
Sadettin Saran: 208
21. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 256
Sadettin Saran: 276
22. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 233
Sadettin Saran: 229
23. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 210
Sadettin Saran: 257
24. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 254
26. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 265
Sadettin Saran: 259
27. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 239
Sadettin Saran: 283
28. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 249
Sadettin Saran: 221
29. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 239
Sadettin Saran: 283
30. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 271
Sadettin Saran: 242
31. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 222
Sadettin Saran: 253
32. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 257
Sadettin Saran: 259
33. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 255
Sadettin Saran: 236
34. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 228
Sadettin Saran: 256
35. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 233
Sadettin Saran: 252
36. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 263
Sadettin Saran: 235
37. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 226
Sadettin Saran: 277
38. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 246
Sadettin Saran: 240
39. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 224
Sadettin Saran: 269
40. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 240
Sadettin Saran: 268
41. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 253
Sadettin Saran: 247
42. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 234
Sadettin Saran: 246
43. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 246
44. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 229
Sadettin Saran: 254
45. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 249
Sadettin Saran: 254
46. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 262
47. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 251
Sadettin Saran: 261
49. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 248
Sadettin Saran: 268
50. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 60
Sadettin Saran: 82