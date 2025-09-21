Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Erdoğan, Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM GENEL KURULUN'DA YAPACAĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendireceğini belirtti. Bu kürsüden yükselecek sesin, Filistin'den Afrika'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmişti. Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz."