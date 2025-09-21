Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan, Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 21:03 Güncelleme: 21.09.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

        Erdoğan, Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

        REKLAM

        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM GENEL KURULUN'DA YAPACAĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendireceğini belirtti.

        Bu kürsüden yükselecek sesin, Filistin'den Afrika'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmişti.

        Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz."

        Duran'ın paylaşımında yer alan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalardan bazı kesitler de bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor