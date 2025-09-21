Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere yanıt

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararının barışı teşvik etmediği, hatta bölgeyi istikrarsızlaştırıldığı savunuldu.

Açıklamada, "İsrail, İngiltere ve bazı diğer ülkeler tarafından yapılan Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin tek taraflı açıklamayı kategorik olarak reddediyor." ifadesine yer verildi.

Alınan kararların Hamas'ı ödüllendirdiği ve sahip olduğu desteği pekiştirdiği iddia edilen açıklamada, bu kararın iki taraf arasında uzlaşma sağlanması mantığına aykırı olduğu savunularak Filistin yönetiminin de yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürüldü.

Açıklamada, "Filistin Yönetimi sorunun bir parçasıdır, çözümün bir parçası değildir. Bu nedenle ABD Filistin Yönetimi'ne yaptırımlar uygulamakta ve üst düzey yetkililerinin topraklarına girmesini engellemektedir." iddiasında bulunuldu.

Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik alınan kararların "gerçeklerden kopuk ve hayali" olduğu ve ülkelerin iç siyasetlerine yönelik kaygılar taşıdığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR, FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYAN ÜLKELERİ "AHLAK DIŞI" DAVRANMAKLA SUÇLADI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri "ahlak dışı, çirkin ve iğrenç" bir eylemde bulunmakla suçladı.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki şahsi hesabından yayınladığı video açıklamada, kararın Hamas'a verilen ödül olduğu iddiasını tekrarladı.