        Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere yanıt | Dış Haberler

        Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere yanıt

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi. İsrail, Filistin Devleti'nin İngiltere, Avustralya ve Kanada tarafınca resmen tanınmasını kategorik olarak reddettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 19:34 Güncelleme: 21.09.2025 - 20:02
        Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere yanıt
        Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

        Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

        "BEKLEYİN VE GÖRÜN"

        Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı Haberi Görüntüle

        İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: REDDEDİYORUZ

        İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararının barışı teşvik etmediği, hatta bölgeyi istikrarsızlaştırıldığı savunuldu.

        Açıklamada, "İsrail, İngiltere ve bazı diğer ülkeler tarafından yapılan Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin tek taraflı açıklamayı kategorik olarak reddediyor." ifadesine yer verildi.

        Alınan kararların Hamas'ı ödüllendirdiği ve sahip olduğu desteği pekiştirdiği iddia edilen açıklamada, bu kararın iki taraf arasında uzlaşma sağlanması mantığına aykırı olduğu savunularak Filistin yönetiminin de yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürüldü.

        Açıklamada, "Filistin Yönetimi sorunun bir parçasıdır, çözümün bir parçası değildir. Bu nedenle ABD Filistin Yönetimi'ne yaptırımlar uygulamakta ve üst düzey yetkililerinin topraklarına girmesini engellemektedir." iddiasında bulunuldu.

        Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik alınan kararların "gerçeklerden kopuk ve hayali" olduğu ve ülkelerin iç siyasetlerine yönelik kaygılar taşıdığı öne sürüldü.

        DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR, FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYAN ÜLKELERİ "AHLAK DIŞI" DAVRANMAKLA SUÇLADI

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri "ahlak dışı, çirkin ve iğrenç" bir eylemde bulunmakla suçladı.

        Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki şahsi hesabından yayınladığı video açıklamada, kararın Hamas'a verilen ödül olduğu iddiasını tekrarladı.

        Geçmişte çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıdığını, bunun o zaman olduğu gibi bugün de yanlış olduğunu ileri süren Saar, "Ancak şimdi tanıma kararı alan hükümetler ahlak dışı, çirkin ve iğrenç bir eylemde bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

        Saar, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerde muhalefetin bu karara tepki gösterdiğini savunarak, "Geleceğimiz Londra'da veya Paris'te belirlenmeyecek. Kudüs'te belirlenecek." iddiasında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

