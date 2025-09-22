Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ana gündem Filistin olacak

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında bu hafta New York'ta Filistin konulu bir dizi görüşme yapılacak. 80. Genel Kurulu diğerlerinden en önemli detay ise birçok ülkenin Filistin'i tanıdığını ya da tanıyacağını açıklaması olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantılara katılmak için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'in devlet olarak tanınması çabaları kapsamında 22 Eylül Pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan liderliğinde 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans' düzenlenecek.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York şehrinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumu da bu yıl 23 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Eylül günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.