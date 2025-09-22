Habertürk
        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ana gündem Filistin olacak

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ana gündem Filistin olacak

        Dünyanın gözü önünde yaklaşık iki yıldır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta BMGK bünyesinde New York'ta bir dizi Filistin görüşmesi yapılacak. Zirve öncesindeki 24 saatte 4 ülke Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklarken, bugün farklı ülkelerin de Filistin'i tanıması bekleniyor

        Giriş: 22.09.2025 - 08:24 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:24
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında bu hafta New York'ta Filistin konulu bir dizi görüşme yapılacak. 80. Genel Kurulu diğerlerinden en önemli detay ise birçok ülkenin Filistin'i tanıdığını ya da tanıyacağını açıklaması olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantılara katılmak için New York'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Filistin'in devlet olarak tanınması çabaları kapsamında 22 Eylül Pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan liderliğinde 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans' düzenlenecek.

        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York şehrinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumu da bu yıl 23 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 23 Eylül günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

        24 SAATTE 4 ÜLKE TANIDI

        BMGK'dan bir gün önce dört ülke peş peşe Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

        BUGÜN NE BEKLENİYOR?

        Bugün Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino'nun da Filistin Devleti’ni tanıdığını duyurması bekleniyor. Böylece 193 üyesi olan BM'de Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 157'ye çıkacak.

        NETANYAHU'DAN TEPKİ

        Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelere tepki gösterdi. Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi.

        Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

        Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

