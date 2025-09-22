Habertürk
        Aydın haberleri: 300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!

        Aydın'da, halasının evinden 300 litre zeytinyağı çalan 29 yaşındaki Oktay Türkmen, gözaltına alındı. Zararı karşılamak isteyen Türkmen, halası şikayetinden vazgeçmeyince çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 08:07 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:56
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Aydın'da olay, 2 Eylül’de Efeler ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. H.S., jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu.

        ŞÜPHELİ YEĞENİ ÇIKTI

        DHA'daki habere göre yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.’nin yeğeni Oktay Türkmen (29) olduğu belirlendi.

        ZEYTİNYAĞINI 32 BİN TL'YE SATMIŞ

        Türkmen, halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti. Vicdan azabı çektiğini belirten Türkmen, zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarma tarafından dün gözaltına alınan Türkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
