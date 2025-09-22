Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.294,48 %2,23
        DOLAR 41,3696 %-0,03
        EURO 48,6201 %-0,04
        GRAM ALTIN 4.945,62 %0,86
        FAİZ 39,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 58,21 %1,54
        BITCOIN 112.940,00 %-2,14
        GBP/TRY 55,7746 %0,00
        EUR/USD 1,1745 %-0,01
        BRENT 67,17 %0,73
        ÇEYREK ALTIN 8.085,82 %0,86
        Haberler Ekonomi Turizm Turizmde ağustos zirvesi - Turizm Haberleri

        Turizmde ağustos zirvesi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizmde ağustos zirvesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı.

        Bu yılın Ocak–Ağustos döneminde ise Türkiye'yi toplamda 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu sayının 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

        RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRADA

        Ağustos ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya’yı, 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ve 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İngiltere’nin ardından ise İran ve Polonya geldi.

        Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer şekilde gerçekleşti. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, Türkiye’ye en çok misafir gönderen ülke oldu. Onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İngiltere’nin ardından ise İran ve Bulgaristan geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası