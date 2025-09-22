20'lik dişler, bebeklerin kavrama refleksi: İnsan vücudunun artık işe yaramayan 7 özelliği!
İnsan bedeni, milyonlarca yıl süren evrimsel sürecin izlerini hâlâ üzerinde taşıyor. Bugün bize işlevsiz gibi görünen bazı yapılar, aslında atalarımız için hayati önem taşıyordu. Kuyruk, üçüncü göz kapağı ya da güçlü kavrama refleksi… Hepsi, insanın biyolojik geçmişinden bugüne ulaşmış "unutulmuş parçalar."
Neden bazılarımızda yirmilik diş çıkmıyor, neden kulağımızı oynatamıyoruz ya da neden bebekler sıkıca avucunu kapatıyor? Yanıt, insanın evrimsel yolculuğunda gizli. Bilim insanları, insan bedenindeki bu küçük ama ilgi çekici kalıntıları, doğanın geçmişimize bıraktığı ipuçları olarak değerlendiriyor...
PALMAR GRASP REFLEKSİ
Yeni doğan bebeklerde görülen palmar grasp refleksi, avuç içine dokunulduğunda parmakların sıkıca kapanmasıyla ortaya çıkar. 16. gebelik haftasında gelişen bu refleks, atalarımızın ağaç dallarına ya da annelerinin tüylerine tutunmasını kolaylaştırıyordu. İnsan yavrusu bu refleksi yaklaşık üç aylıkken kaybeder, fakat evrimsel bir hatırayı temsil etmeye devam eder.
KUYRUK VE KOKSİKS
İnsan embriyosu gelişiminin altıncı haftasında küçük bir kuyruğa sahiptir. Ancak doğuma kadar bu yapı kaybolur ve yetişkinlerde kuyruk sokumu kemiği (koksiks) olarak kalır. Nadiren bebekler “kuyruk” benzeri bir çıkıntıyla doğabilir. Çoğunlukla zararsız olan bu yapılar, cerrahiyle kolayca alınabilir.
YİRMİLİK DİŞLER
Geçmişte sert yiyecekleri öğütmek için gerekli olan üçüncü azı dişleri, günümüzde küçülen çeneler nedeniyle çoğu insanda gömülü kalıyor ya da hiç oluşmuyor. Bu nedenle yirmilik dişler artık “işlevsiz” kabul ediliyor. İlginç şekilde, bazı modern toplumlarda bu dişlerin doğuştan eksikliği giderek artıyor.
ÜÇÜNCÜ GÖZ KAPAĞI
İnsan gözünün iç köşesinde bulunan plica semilunaris, hayvanlardaki üçüncü göz kapağının evrimsel kalıntısıdır. Eskiden gözü koruyan bu zar, bugün yalnızca küçük bir doku kıvrımı olarak varlığını sürdürüyor. Gorillerde hâlâ işlevsel olan bu yapı, insanlarda tamamen işlevsizdir.
PALMARIS LONGUS VE PYRAMIDALIS KASLARI
Kolun iç kısmında yer alan palmaris longus kası, insanların yaklaşık yüzde 10’unda hiç bulunmaz. Tutunma işlevi olduğu düşünülse de günümüzde kaybolması herhangi bir sorun yaratmaz. Benzer şekilde karında bulunan pyramidalis kası da çoğu kişide işlevsiz bir kalıntı olarak yer alır.
KULAK KASLARI
Kulağın etrafındaki aurikular kaslar, bazı hayvanlarda sese yönelmek için kullanılır. İnsanlarda ise bu kaslar işlevini yitirmiştir. Yine de bazı kişiler, pratik yaparak kulaklarını hafifçe oynatabilmektedir.
Kaynak: Brittanica, Osmosis, Discover Magazine
Fotoğraf kaynak: IStock