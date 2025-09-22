20'lik dişler, bebeklerin kavrama refleksi: İnsan vücudunun artık işe yaramayan 7 özelliği!

YİRMİLİK DİŞLER

Geçmişte sert yiyecekleri öğütmek için gerekli olan üçüncü azı dişleri, günümüzde küçülen çeneler nedeniyle çoğu insanda gömülü kalıyor ya da hiç oluşmuyor. Bu nedenle yirmilik dişler artık “işlevsiz” kabul ediliyor. İlginç şekilde, bazı modern toplumlarda bu dişlerin doğuştan eksikliği giderek artıyor.