Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı

Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasındaki mazbata törenine eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

Devir teslim ve mazbata töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

🟡🔵 Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbatasını Ali Koç'un elinden aldı.

SADETTİN SARAN: BİR TELEFON KADAR YAKINSINIZ Zor bir göreve geldiklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zamanlar oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz hep beraber buralardayız." açıklamasını yaptı.