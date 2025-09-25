Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran mazbatasını aldı

        Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran dönemi resmen başladı. Sadettin Saran, düzenlenen törende eski başkan Ali Koç'un elinden mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.09.2025 - 19:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

        Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasındaki mazbata törenine eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

        Devir teslim ve mazbata töreninde konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        SADETTİN SARAN: BİR TELEFON KADAR YAKINSINIZ

        Zor bir göreve geldiklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zamanlar oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz hep beraber buralardayız." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        ALİ KOÇ: YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY VARSA HER ZAMAN HAZIRIZ

        Görev devir tesliminde konuşan Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Şekip Mosturoğlu'na teşekkür etti.

        Türkiye için örnek bir seçimi geride bıraktıklarının altını çizen Ali Koç, şunları söyledi:

        "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere."

        Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç'a plaket takdim etti.

        Fotoğraf çekiminin ardından Ali Koç, kulüp binasından alkışlar eşliğinde ayrılırken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?