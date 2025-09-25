"AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

BM'de konuşan Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın Batı tarafından kışkırtıldığını belirtirken "NATO ve Avrupa Birliği (AB) esasen Ukrayna yoluyla ülkeme savaş açtı ve doğrudan savaşa katıldı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın topraklarını geri alabileceğini ifade etmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rus ekonomisinin büyük sıkıntı içinde olduğunu söylemişti.

Trump, Rusya'nın gerçek bir askeri gücün 1 haftada bitirebileceği bir savaş için 3.5 senedir mücadele ettiğini söylerken "Bu şekilde daha çok "kağıttan kaplan" gibi görünüyorlar." demişti.

ABD Başkanı'nın kağıttan kaplan söylemine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yanıt vermiş; Rusya'nın aslında ayı ile anıldığını ve "kağıttan ayı" diye bir şey olmadığını dile getirmişti.

Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya gibi NATO ülkelerinin hava sahasını ihlâl etmesi sonrası NATO "Doğu Nöbeti" adı altında bir misyonu devreye almıştı.