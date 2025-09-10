Habertürk
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor

        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünyada yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa'nın konumunun ne olması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, yeni savaş hatlarının çizildiğini ifade ederken, Avrupa'nın harekete geçmesi gerektiğini işaret etti.

        Giriş: 10.09.2025 - 22:14 Güncelleme: 11.09.2025 - 01:15
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

        Mevcut gelişmeleri işaret eden Von der Leyen, "Nostaljiye yer ya da zaman yok. Güce dayalı yeni dünya düzeni için savaş hatları çizilmektedir." şeklinde konuştu.

        Von der Leyen, Avrupa'nın bu gelişmelere karşı önlem alması gerektiğini işaret ederken "Yeni Avrupa ortaya çıkmalı." diye konuştu.

        Avrupa Komisyonu Başkanı "Bu, Avrupa'nın bağımsızlık anı olmalı. İnanıyorum ki bu birliğimizin (AB) misyonudur." dedi.

        Avrupa'nın doğusunun güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Von der Leyen "Baltık'tan dostlarımızın çağrılarına kulak vermeli ve bir dron duvarı inşa etmeliyiz. Bu soyut bir arzu değil. Güvenilir savunmanın temel taşıdır." şeklinde konuştu.

        Von der Leyen ayrıca, Ukrayna'nın dron kullanımının Rus ekipmanlarına verdiği zarara dikkat çekti ve dronların modern savaştaki önemini işaret etti.

        Avrupa'nın her noktasını savunacaklarını söyleyen Von der Leyen, net bir yol haritası belirlemeleri gerektiğinin altını çizdi.

        Avrupa Komisyonu Başkanı ayrıca, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlaline de değinerek "Putin'in mesajı açık. Bizim yanıtımız da açık olmalı. Rusya'yı müzakere masasına getirmek için daha fazla baskıya ihtiyaç var. Daha fazla yaptırıma ihtiyacımız var." dedi.

        Von der Leyen, Ukrayna'ya toplamda 170 milyar euro destekte bulunduklarını duyurdu.

        İSRAİL KARARI

        Von der Leyen, İsrail'e ikili desteği durduracağını ifade ederken, İsrail'in aşırılık yanlısı bakanlarına karşı da yaptırım uygulama önerisinde bulunacağını duyurdu.

        Gazze'deki insani duruma değinen Von der Leyen "Görüntüler tam bir felaket. Bu sebeple çok açık bir mesajla başlamak istiyorum. İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz." dedi.

        İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölecek E1 yerleşim planına dair de açıklamada bulunan Von der Leyen, bu gibi adımların iki devletli çözümü baltalamaya yönelik girişimler olduğunu dile getirdi.

