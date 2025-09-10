Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Bilbao'ya evrak sorunu nedeniyle dönemeyen 31 yaşındaki Aymeric Laporte'yi kiralamak istiyor.
Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Aymeric Laporte'nin transferinde sona yakın.
Eski takımı Athletic Bilbao'ya transferi, evrakların yetişmemesi nedeniyle iptal olan 31 yaşındaki yıldız, kariyerini yeniden Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Avrupa'da transferin kapandığı son gün evraklarında yaşanan sorun nedeniyle Bilbao'ya gidemeyen tecrübeli oyuncu için İspanyol kulübü FIFA'ya itirazda bulunmuştu. Ancak FIFA bu itirazı kabul etmedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da deneyimli savunmacıyı takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.
Beşiktaş, Laporte'nin 12-13 milyon euro seviyelerindeki yıllık ücretinin yarısını oyuncuya teklif etti.
Anlaşma sağlanırsa herhangi bir kiralama bedeli olmayacak. Yıldız futbolcu teklifi kabul etmesi halinde 1 yıl kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.