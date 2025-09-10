Tarihi Sinop Cezaevi, hafıza müzesine dönüştü

Türkiye'nin hafıza mekânlarından tarihi Sinop Cezaevi kültürel miras yolculuğunda yeni bir dönüm noktasına sahne oldu.

Sabahattin Ali’nin ‘Aldırma Gönül’ şiirini kaleme aldığı, edebiyatın ve siyasetin iz bırakan isimlerinin yıllarca hatırasını taşıdığı Sinop Tarihi Cezaevi kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından müzeye dönüştü.

Avrupa Birliğinin desteğiyle sürdürülen restorasyon sürecinin ardından resmi olarak müze statüsü kazanan tarihi cezaevi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sinop Tarihi Cezaevi artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat buluyor” dedi.

Bakanlık tarihi cezaevinin restorasyonu, teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapımı için toplam 180 milyon ödenek harcadı.

Usta yazar Sabahattin Ali'nin yanı sıra, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı'nın da bir dönem bu cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, bu yüzden Sinop Tarihi Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını; edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi cezaevindeki çalışmaların "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi" kapsamında hayata geçirildiğini belirtti. İki aşamalı planla önce restorasyon projesi ve alan yönetim planı hazırlandığını belirten Ersoy, ardından restorasyonun tamamlanıp teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapıldığını ifade etti. Bakan Ersoy, "Yaklaşık 8 milyon Euro'luk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gösterdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik." dedi. Restorasyonun yanı sıra hibe programlarıyla Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini anlatan Ersoy, "21 farklı proje aracılığıyla, ortak kültürel mirasımızın korunmasına yalnızca yapılar değil, STK'lar da dâhil oldu. İşte bu yüzden Sinop Cezaevi sadece taş duvarlarıyla değil, insanlık için taşıdığı anlamıyla da yeniden ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.