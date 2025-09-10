Habertürk
        Boşanma sonrası ölüm takibi! Kübra ve annesine 22 el ateş etti! | Son dakika haberleri

        Boşanma sonrası ölüm takibi! Kübra ve annesine 22 el ateş etti!

        Afyonkarahisar'da boşanma davasından sonra eski kocası Muharrem Türkan'ın kurşun yağdırıp katlettiği Kübra Karadeniz ve annesi Elvida Karadeniz cinayetinde detaylar ortaya çıktı. İnsanın kanını donduran vahşette katilin dava sonrası anne kızı takip ettiği ve 22 el ateş ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 14:37 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:26
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        Afyonkarahisar'da Muharrem Türkan'ın (32) dün görülen boşanma davasının ardından tabancayla vurarak öldürdüğü 3 aylık çocuğunun annesi Kübra Karadeniz (26) ile kayınvalidesi Elvida Karadeniz (62), Çobanlar ilçesinde yan yana toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 11.00 sıralarında Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Kübra ve Muharrem Türkan saat 10.00'da görülen davada boşandı.

        Duruşmanın ardından taraflar adliyeden ayrıldı. Kübra Karadeniz, annesi Elvida Karadeniz ve ablası Ayşegül Çankaya (31) araçla, Ayşegül Çankaya'nın eşi Ramazan Çankaya ise motosikletle eve dönmek üzere yola çıktı. Ramazan Çankaya evin önüne geldiğinde Muharrem Türkan ile karşılaştı.

        Ramazan Çankaya ile Muharrem Türkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Muharrem Türkan yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla Ramazan Çankaya'nın başına vurarak yaralarken, şarjörü yere düşürdü. Muharrem Türkan şarjörü almaya çalışırken, Ramazan Çankaya ise olay yerinden kaçtı. Koşarken telefonunu düşüren Çankaya, eşi Ayşegül'ü uyarmak için yolda rastladığı bir temizlik görevlisinden yardım istedi. Ramazan Çankaya görevlinin telefonundan eşini aradı ancak ulaşamadı.

        22 EL ATEŞ ETMİŞ

        Bir süre sonra Kübra Karadeniz, annesi ve ablası Kocatepe Parkı yakınlarında Muharrem Türkan ile karşılaştı. Muharrem Türkan'ın tabancayla peş peşe ateş ettiği Kübra Karadeniz, Elvida Karadeniz ve Ayşegül Çankaya ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Muharrem Türkan ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme Muharrem Türkan'ın 22 el ateş ettiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşegül Çankaya'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ramazan Çankaya ise hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Kübra Karadeniz ve Muharrem Türkan'ın 3 aylık bir çocuğu olduğu belirtildi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Kübra Karadeniz ve Elvida Karadeniz'in cenazeleri bugün sabah adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kübra ve Elvida Karadeniz'in cenazeleri Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesine getirildi. Anne ve kızın cenazesi Kocaöz Mezarlığı önünde kılınan namaz sonrası yan yana toprağa verildi.

        "BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM, GURURUMA YEDİREMEDİM"

        Diğer yandan Muharrem Türkan'ın ilk ifadesinde, "Yolda, eski eşim ve ailesiyle karşılaştım. Eski eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bunu gururuma yediremedim. Bir anlık öfkeyle tabancayla eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum" dediği öğrenildi. Muharrem Türkan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Bugün adliyeye sevk edilen Muharrem Türkan güvenlik gerekçesiyle protokol kapısından içeri alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        TUTUKLANDI

        Dün boşandığı Kübra Karadeniz'i ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i tabancayla vurarak öldüren, baldızı ve bacanağını ise yaralayan Muharrem Türkan'ın işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Türkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

