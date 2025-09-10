Habertürk
        Haberler Dünya Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi: Drone'lar düşürüldü | Dış Haberler

        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi: Drone'lar düşürüldü

        Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında kullandığı drone'lardan bir kısmının Polonya hava sahasına girdiğini ve bu drone'ların düşürüldüğünü duyurdu. AB yetkilisi Kallas, Rusya'nın Polonya'ya karşı bu eyleminin 'yanlışlıkla' değil, 'bilinçli' olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Polonya Başbakanı Tusk'la iletişim halinde olduğunu duyurdu.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:19
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün gece Polonya hava sahasının çok sayıda Rus insansız hava aracı tarafından ihlal edildiğini belirterek, doğrudan tehdit oluşturan insansız hava araçlarının düşürüldüğünü söyledi.

        Tusk, "Dün gece Polonya hava sahası çok sayıda Rus insansız hava aracı tarafından ihlal edildi. Doğrudan tehdit oluşturan bu insansız hava araçları düşürüldü. NATO Genel Sekreteri ve müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyim." açıklamasını yaptı.

        Polonya, ülkenin güneydoğusundaki Czesniki kasabasında bir mezarlığın yakınında drone parçaları bulunduğunu, şu ana kadar elde edilen bulgulara göre kimsenin yaralanmadığını söyledi.

        Zelenskiy: En az 8 drone Polonya hava sahasına girdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy de, Rusya'nın gece boyunca toplam 415 insansız hava aracı ve 40'ın üzerinde füze ile gerçekleştirdiği saldırılarda en az sekiz insansız hava aracının Polonya'yı hedef aldığını söyledi:

        "Bugün gerilimi tırmandıran bir başka adım daha yaşandı: Rus-İran 'shahed'leri Polonya hava sahasında, NATO hava sahasında faaliyet gösterdi. Kaza olarak adlandırılabilecek tek bir 'shahed' değil, Polonya'yı hedef alan en az sekiz saldırı dronu vardı."

        Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'nın drone'larının yanlışlıkla değil, bilinçli olarak Polonya hava sahasına girdiğini düşündüklerini belirtti.

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Polonya Başbakanı Tusk'la iletişim halinde olduğunu duyurdu.

        Reuters'a konuşan NATO kaynakları Rusya'nın bu hamlesinin "Polonya'ya saldırı" olarak düşünmediklerini ama kasıtlı bir eylem olarak gördüklerini, NATO hava savunma sistemlerinin ilk defa aktif olduğunu aktardı.

        6 ila 10 drone'un hava sahasını ihlal ettiğini belirten NATO kaynakları, "NATO nasıl bir cevap vereceğini değerlendirecek" mesajını verdi.

