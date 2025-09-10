Hollywood'da Türkler: Yabancı yapımlarda rol almış oyuncularımızın bu rollerini biliyor muydunuz?
Türk oyuncular yalnızca yerli yapımlarda değil, Hollywood'un dev projelerinde de sahne aldı. Sibel Kekilli'den Haluk Bilginer'e, Cem Yılmaz'dan Nehir Erdoğan'a kadar birçok isim, uluslararası arenada başarılarıyla Türk sinemasını temsil ediyor...
Türk sineması ve televizyon dizileri son yıllarda dünyada büyük ilgi görse de aslında pek çok oyuncumuz çok daha önce Hollywood yapımlarında yer aldı. Hem beyaz perdede hem de televizyon dizilerinde rol alan Türk oyuncular, karakterleriyle hafızalarda iz bıraktı. Bu yapımlar arasında Oscar ödüllü filmlerden popüler dizilere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor!
SİBEL KEKİLLİ’DEN DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI
Almanya’da yetişen ve “Duvara Karşı” filmiyle ün kazanan Sibel Kekilli, uluslararası kariyerini hızla büyüttü. “What a Man” (2011) filminde dikkat çekici bir rolle yer alan Kekilli, aynı zamanda dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’ta Shae karakteriyle hafızalara kazındı. Bu performansıyla Türk oyuncuların global arenada neler başarabileceğini kanıtladı.
HALUK BİLGİNER’İN DERİN ROLLERİ
Usta oyuncu Haluk Bilginer, hem sinemada hem de dizilerde yabancı yapımlarda sıkça karşımıza çıktı. “The International” (2009) filminde Clive Owen ve Naomi Watts ile birlikte rol aldı. Ayrıca The Young Indiana Jones Chronicles dizisinde ve pek çok uluslararası projede önemli karakterleri canlandırdı. Bilginer, karizmatik oyunculuğu ile Türk aktörlerin Hollywood’da güçlü bir yer edinebileceğini gösterdi.
CEM YILMAZ VE YILMAZ ERDOĞAN’IN DRAMATİK YOLCULUĞU
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, Russell Crowe’un yönettiği The Water Diviner (2014) filminde izleyici karşısına çıktı. Çanakkale Savaşı sonrasını konu alan yapımda sergiledikleri performans, Türk sinemasının mizah dışındaki güçlü yönlerini de dünyaya tanıttı.
MEHMET KURTULUŞ VE ULUSLARARASI DİZİLER
Almanya’da kariyerini sürdüren Mehmet Kurtuluş, Netflix yapımı Into the Night dizisiyle dikkat çekti. Brüksel’den başlayıp dünyanın farklı şehirlerine uzanan hikâyede hayatta kalmaya çalışan yolculardan birini canlandırdı. Kurtuluş, hem Avrupa sinemasında hem de dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.
DİĞER BAŞARILI İSİMLER
Saadet Işıl Aksoy, Catherine Zeta-Jones ile birlikte The Rebound filminde yer aldı. Tamer Karadağlı, Living & Dying (2007) filminde Michael Madsen ile aynı projede buluştu. Nehir Erdoğan, Broken Angel (2008) filmiyle Los Angeles’ta geçen bir hikâyede başrol oynadı. Ayrıca 1960’ta çekilen 12 to the Moon filminde Muzaffer Tema, NASA ekibinde bir astronotu canlandırdı.
Fotoğraf kaynak: IMDb