Hollywood'da Türkler: Yabancı yapımlarda rol almış oyuncularımızın bu rollerini biliyor muydunuz?

Türk sineması ve televizyon dizileri son yıllarda dünyada büyük ilgi görse de aslında pek çok oyuncumuz çok daha önce Hollywood yapımlarında yer aldı. Hem beyaz perdede hem de televizyon dizilerinde rol alan Türk oyuncular, karakterleriyle hafızalarda iz bıraktı. Bu yapımlar arasında Oscar ödüllü filmlerden popüler dizilere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor!

SİBEL KEKİLLİ’DEN DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

Almanya’da yetişen ve “Duvara Karşı” filmiyle ün kazanan Sibel Kekilli, uluslararası kariyerini hızla büyüttü. “What a Man” (2011) filminde dikkat çekici bir rolle yer alan Kekilli, aynı zamanda dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’ta Shae karakteriyle hafızalara kazındı. Bu performansıyla Türk oyuncuların global arenada neler başarabileceğini kanıtladı.

REKLAM

HALUK BİLGİNER’İN DERİN ROLLERİ

Usta oyuncu Haluk Bilginer, hem sinemada hem de dizilerde yabancı yapımlarda sıkça karşımıza çıktı. “The International” (2009) filminde Clive Owen ve Naomi Watts ile birlikte rol aldı. Ayrıca The Young Indiana Jones Chronicles dizisinde ve pek çok uluslararası projede önemli karakterleri canlandırdı. Bilginer, karizmatik oyunculuğu ile Türk aktörlerin Hollywood’da güçlü bir yer edinebileceğini gösterdi.