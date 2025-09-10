ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed üyesine yönelik kararına engel

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Trump tarafından geçtiğimiz aylarda görevden alınmış ve Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmıştı.

Cook, kısa süre sonra ABD Başkanı Trump'a dava açtı ve kendisini kovma girişimini 'eşi benzeri görülmemiş ve yasadışı bir olay' olarak nitelendirmişti.

ABD'de federal mahkeme, Salı günü aldığı kararla, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Trump'ın onu görevden alma girişimlerine karşı mücadele ederken geçici olarak görevinde kalabileceğine hükmetti.

Eski Başkan Joe Biden'ın atadığı Yargıç Jia Cobb, Cook'un işten çıkarma girişiminin durdurulması talebini kabul ederken kararına yönelik "Başkan Trump, Cook’un yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini sadakatsizce veya etkisiz bir şekilde yerine getirmesiyle kurul veya kamu yararına zarar verdiğini gösterecek herhangi bir şey tespit etmedi" diye yazdı.

Cobb, ilk bakışta Cook'un haksız şekilde görevden alındığı yönündeki iddiasının geçerli olduğunu ve bunun ABD anayasasının 5. ek maddesi kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini söyledi. Aynı zamanda, Washington DC’deki federal mahkemede görev yapan yargıç, bu meselenin uzun vadede ele alınması gereken yeni hukuki sorular ortaya çıkardığına inandığını da belirtti.