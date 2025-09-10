Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da iç Barış sağlandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da iç Barış sağlandı!

        NEOM'un teklifi sonrasında siyah ekran paylaşarak antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz özür mesajı paylaştı; temiz sayfa açtı.

        Giriş: 10.09.2025 - 09:34 Güncelleme: 10.09.2025 - 09:34
        1

        Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz gündemi sona erdi...

        2

        Şampiyonlar Ligi listesinin verildiği geceye kadar transfer olma isteğinde geri adım atmayan milli futbolcu başkanın kararını kabul etti.

        3

        Kayserispor müsabakası öncesinde sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşan Barış Alper devamında antrenmanlara katılmamıştı.

        4

        Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alper’in tavırları merak konusuydu.

        5

        Yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Alper önceliğin Galatasaray olduğuna vurgu yaptı.

        6

        Milli Takım’dan dün dönen 25 yaşındaki futbolcunun hem tesise gelişinde hem de antrenmanda epeyi neşeli olduğu öğrenildi.

        7

        Milli maç arası öncesi ve sonrasında bambaşka bir tavır sergileyen Barış Alper’le beyaz sayfa açılmış oldu.

        8

        Sarı-kırmızılılar cumartesi günü Eyüpspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek ancak Galatasaray’a ciddi bir bölüm ayrıldı.

        9

        Atatürk Olimpiyat Stadı’na gidecek olan Galatasaray taraftarı özür dileyen Barış Alper’e destek olacak.

        10
