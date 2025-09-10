Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi

Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi olan ABD'li milyarder Rupert Murdoch'un çocuklarıyla olan miras kavgası dünyada gündem olmuştu. Aralık 2024'te yaklaşık 20 milyar dolarlık bir servete sahip olan Rupert Murdoch; oğlu Lachlan'ın, kardeşleri Prudence, Elisabeth ve James'in müdahalesi olmadan yönetimi devralmasına olanak sağlamak için 1999'da oluşturulan aile vakfını değiştirmek istedi ve mahkemeye başvurmuştu.

Murdoch'un üç çocuğu Prudence, Elisabeth ve James ise bu karara karşı çıkmış ve babalarının 'kendi rızaları olmadan değişikliğe gitmesini' gerekçe göstererek bu konuda karar verilmesi adına da Nevada'da mahkemeye başvurmuştu.

Aylardır süren ve ödüllü 'Succession' dizisine ilham kaynağı olduğu belirtine Murdoch ailesinde miras kavgası nihayet sona erdi.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Murdoch ailesi, Rupert Murdoch'un en büyük oğlu Lachlan Murdoch'un; Fox News ve Wall Street Journal'ı da içeren medya imparatorluğunun kontrolünü ele almasını sağlayacak bir anlaşmaya vardı.

Haberturk.com'da yer alan habere göre Pazartesi günü açıklanan anlaşma, dev imparatorluğun kontrolünün kimin elinde olacağı konusunda yaşanan aile içi kavgaya son verirken, Murdoch ailesinin başında yer alan 94 yaşındaki Rupert Murdoch'un ölümünün ardından aile içindeki 'taht kavgalarını' da ortadan kaldırıyor. Karara göre Lachlan Murdoch ve Rupert'ın Wendi Deng Murdoch ile evliliğinden olan küçük kardeşleri Grace ve Chloe Murdoch'un yararına yeni bir aile vakfı oluşturulacak. Kaynağa göre değeri yaklaşık 3,3 milyar dolar olan bu vakfın, Fox'un B Sınıfı adi hisselerinin yüzde 36'sını ve News Corp'un B Sınıfı hisselerinin yüzde 33'ünü elinde tutacak. Böylece Rupert'ın çocukları James Murdoch, Elisabeth Murdoch ve Prudence MacLeod'un her biri yaklaşık 1,1 milyar dolar gelir elde edecek.

NEDEN DİĞER ÇOCUKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK İSTEDİ? Kaynaklara göre Murdoch'un bu kararı almasının nedenlerinden birisi ünlü milyarderin, diğer çocuklarının kanalı Fox'un 'muhafazakar' çizgisini bozacağını düşünmesiydi. Financial Times'ın haberine göre Rupert Murdoch, Lachlan'ın medya imparatorluğundaki gücünü sağlamlaştırmak için harekete geçti çünkü diğer çocuklarının şirketi temel muhafazakar imajından uzaklaştıracağından endişe ediyordu. Habere göre özellikle diğer oğlu James, ABD'de Fox News'u eleştirmiş bu da milyarder ismi rahatsız etmişti. Ancak kardeşlere yakın olan ve ismini açıklamayan bir kaynak 'yanlış bir aktarım' olduğunu ve "James Murdoch'un Fox News'e başkanlık eden adam olmak istemediğini çünkü Fox News'in gücünün sahip olduğu ideolojik konumdan geldiğini zaten bildiğini" söyledi. Görsel: Succession - Associated Press MURDOCH AİLESİNİN 'İLHAM VERDİĞİ' SUCCESSION DİZİSİ 2018 - 2023 tarihleri arasında yayınlanan ve 19 Emmy dahil olmak üzere yüzlerce ödül kazanan Succession, dünyanın en başarılı medya şirketlerinden biri olan Waystar Royco'nun sahibi olan Logan Roy ve dört çocuğu arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Dizi, Logan Roy ile şirkete sahip olabilmek için birbirleriyle mücadele eden Kendall, Shiv ve Roman Roy kardeşlerin bu imparatorluğunun başına geçmek için güç savaşlarını anlatıyordu.