Ece Seçkin: 4 yıldır taciz ediliyorum

Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımında dört yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin, eşi Çağrı Terlemez'in iş çıkışında peşlerini bekleyip ölüm tehditleri gönderdiğini açıkladı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen şahıs farklı numaralardan tehditlerine devam ettiğini iddia etti. Seçkin, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Seçkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime, "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.