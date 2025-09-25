Habertürk
        Haberler Magazin Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşandı - magazin haberleri

        Ebru Gündeş ile Murat Özdemir ayrıldı

        Ebru Gündeş, geçen yıl şubat ayında Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile ayrıldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.09.2025 - 16:56
        2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini bitirdi.

        1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

        "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evlililiğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

