2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini bitirdi.

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medyadan açıklayan Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evlililiğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" diyen Gündeş, "Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim" ifadesini kullandı.