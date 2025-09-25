Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!

        İstanbul'da D.K. adlı kişiyi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. D.K.'ya, "Banka hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış" diyerek şifresini aldıkları hesabında bulunan 6 milyon 25 bin lira parayı 8 farklı IBAN numarasına atarak hesabı boşalttı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.K. soluğu poliste aldı

        Giriş: 25.09.2025 - 13:27 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:30
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        İstanbul'da olay, 10 Eylül günü Beşiktaş’ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 45 yaşındaki D.K. adlı kişi telefonla arandı. Arayan kişiler kendilerini banka görevlisi olduklarını ve bankadan aradıklarını söyledi.

        6 MİLYON TL'Yİ ALDILAR

        Dolandırıcılar, D.K.’ya, "Banka hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış. Sistemden böyle görüyoruz. Buna hemen müdahale etmemiz lazım" dedi. D.K., dolandırıcıların, kendisine ait kimlik bilgilerini vermesi üzerine arayan kişilerin banka görevlisi olduğuna inandı. Telefonda yönlendirmeyle şifreyi alan dolandırıcılar D.K.’nın hesabında bulunan 6 milyon 25 bin lirayı, 30 saniye içinde boşalttı.

        8 AYRI HESABA GÖNDERMİŞLER

        Telefon görüşmesinin sona ermesinden sonra hesabını kontrol eden D.K. hesabında bir lira kalmadığını görünce bankayı geri aradı. Aradığı görevlilerin herhangi bir işlem yapmadıklarını söylemesinin ardından D.K. dolandırıldığını anladı. D.K. hemen polise giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, paranın D.K.’nın hesabından 8 farklı hesaba aktarıldığını gördü.

        4 'HESAPÇI' YAKALANDI

        Hesapları inceleyen polis ekipleri 8 hesabın; O.A.K. (19), F.A.(32), S.Ö. (32) ve B.G. (34) adlı 4 kişiye ait olduğunu saptadı. ‘Hesapçı’ olarak adlandırılan 4 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

        BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Çalışmanın devamında “Hesapçı” kişilere aracılık eden şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.K. (21) olduğu belirlendi. S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen dolandırıcı S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
