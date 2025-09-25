"Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!

İstanbul'da olay, 10 Eylül günü Beşiktaş’ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 45 yaşındaki D.K. adlı kişi telefonla arandı. Arayan kişiler kendilerini banka görevlisi olduklarını ve bankadan aradıklarını söyledi.

6 MİLYON TL'Yİ ALDILAR

Dolandırıcılar, D.K.’ya, "Banka hesaplarınız şüpheli işlemlere karışmış. Sistemden böyle görüyoruz. Buna hemen müdahale etmemiz lazım" dedi. D.K., dolandırıcıların, kendisine ait kimlik bilgilerini vermesi üzerine arayan kişilerin banka görevlisi olduğuna inandı. Telefonda yönlendirmeyle şifreyi alan dolandırıcılar D.K.’nın hesabında bulunan 6 milyon 25 bin lirayı, 30 saniye içinde boşalttı.

8 AYRI HESABA GÖNDERMİŞLER

Telefon görüşmesinin sona ermesinden sonra hesabını kontrol eden D.K. hesabında bir lira kalmadığını görünce bankayı geri aradı. Aradığı görevlilerin herhangi bir işlem yapmadıklarını söylemesinin ardından D.K. dolandırıldığını anladı. D.K. hemen polise giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, paranın D.K.’nın hesabından 8 farklı hesaba aktarıldığını gördü.