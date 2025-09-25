Özer Çak yazdı: Orta yok, şut yok, hırs yok!

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Avrupa Ligi’ndeki ilk maçına soru işaretiyle çıktı. 11'ler açıklandığında herkes aynı şeyi düşündü... Fenerbahçe üçlü mü, dörtlü mü oynayacak? Çünkü Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, Semedo ve Brown aynı anda 11’deydi. İtalyan teknik adam maç önü röportajında net konuştu ve “Dörtlü oynayacağız” dedi. Tedesco bu maça öyle bir 11'le başladı ki kazanırsa dahi, kaybederse kumar olacaktı.

Maçın hikayesi de bu riskin üzerine yazıldı. 21. dakikada bir karambolde geriye düşen Fenerbahçe, 25’te Szymanski’yle dengeyi yakaladı. Ancak ilk yarı, yine son dönemden alışık olduğumuz bir tabloyu önümüze koydu. Topa sahip olan ama oyuna sahip olamayan bir Fenerbahçe.... Pasla kaleye yaklaşma çabası üretime dönmedi; ritim varmış gibi görünen ama diş göstermeyen, izleyeni içine çekmeyen bir 45 dakika oynandı.

