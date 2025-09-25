Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi! | Son dakika haberleri

        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!

        Rize'yi etkileyen selde Ayder Yaylası'nda bulunan bir alabalık tesisi de afetten zarar gördü. Tesisteki havuzda ise su hareketliliği heyelanla kesilince, oksijen seviyesinin azaldığı öğrenildi. Su akışının yeniden sağlanması ile balçık kaplı havuzda temiz suya atlayarak ulaşmaya çalışan balıkların, hayatta kalma çabası kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sel afetinden hasar gören alabalık tesisinin havuzunda, su hareketliliği heyelanla kesilince oksijen seviyesi azalan binlerce alabalığın, 3 gün yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre su akışının yeniden sağlanması ile balçık kaplı havuzda temiz suya atlayarak ulaşmaya çalışan balıkların, hayatta kalma çabası kameraya yansıdı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, sel, taşkın ve heyelanlara neden olurken, çökme yaşanan yollar ulaşıma kapandı, köprüler yıkıldı, dere kenarındaki bungalovlar selde sürüklendi. Kentte metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışılırken, afetten en fazla etkilenen yerlerden biri de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası oldu.

        REKLAM

        BİNLERCE BALIKTAN BİRÇOĞU ÖLDÜ

        Yayla yolunun kapanmasıyla turistlerin helikopterle güvenli alana tahliye edildiği Ayder'de yer alan alabalık tesisine ait havuzda; su hareketliliği heyelan kaynaklı kesilince oksijen seviyesi azalan binlerce alabalığın 3 gün boyunca yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Sel sularının sürüklediği çamur ve balçıkla kaplanan havuzda binlerce balıktan birçoğu öldü. Su akışının yeniden sağlanması ile havuzda temiz suya atlayarak ulaşmaya çalışan balıkların, hayatta kalma çabası da Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı. Görüntülerde; balıkların sürekli zıplayarak havuz üzerinden akan temiz suya yöneldiği anlar yer aldı.

        "BALIKLAR 3 GÜNDÜR OKSİJENSİZ KALDILAR"

        Tesis işletmecisi Şahin Şahin, balıkların da yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Balıklar 3 gündür oksijensiz kaldılar. Havuzlara ancak su verebildik. Balıklar da yaşam mücadelesi veriyor. Muhtemel çoğunun hayata dönmeyeceğini düşünüyoruz. Şu anda oksijen için atlıyor ve hareket ediyorlar; hayata dönmeleri çok zor. Allah bizleri daha kötü afetlerden korusun" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı