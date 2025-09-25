Domenico Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!

BASIN TOPLANTISI

"Öncelikle nereden geldiğimize bakmak gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Mağlup olmak canımızı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz. Sadece sonuca bakmıyoruz. Birçok konuda bir ileri adım attık. Bugün geçmiş maçlara göre topu daha fazla tuttuk, çok kontratak yemedik, daha az top kaybı yaptık, baskı şiddeti de iyiydik. Hem Marco hem Nelson çok iyi top tutmamızı sağladılar. Bugün problem farklıydı, golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. 3. goldeki şutları engellemeliyiz. Bu benim için temel unsur. İkili mücadeleleri ve ikinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama yeterli değil. Çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz, ikinci topları kazanamıyoruz. Benim için sorun bu."