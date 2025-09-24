İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi

İsrail basınında yer alan bir analizde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağır yenilgi aldığı ve diplomatik ilişkilerin dibe vurduğu ifade edildi.

Ytnet news'de Itamar Eichner'in kaleme aldığı analizde, Fransa-Suudi Arabistan ortaklığında düzenlenen BM konferansında dokuz ülkenin daha Filistin'i tanımasıyla İsrail'in diplomatik yalnızlığının derinleştiği ve Netanyahu üzerinde küresel baskının arttığı belirtildi.

"İSRAİL CİDDİ BİR DARBE ALDI"

Eichner, "New York’ta yaşananlar kimilerine göre "çok da önemli değil" gibi görünebilir; ancak bu gelişme Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine gösterilmiş bir "sarı kart" niteliğindeydi. İsrail hala ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini arkasına alsa da, bundan sonra nasıl bir karşılık vereceği konusunda zor kararlarla karşı karşıya.

REKLAM

Konferansın sonunda İsrail ciddi bir darbe aldı. İsrail, şimdi köşeye sıkışmış durumda; 153 ülke Filistin Devleti'ni tanıyor. On yıllardır sürdürülen engelleme çabaları boşa çıkmış, yeni bir diplomatik gerçeklik ortaya çıkmış durumda. Bu hafta BM Genel Kurulu’nda da net şekilde görüldü: İsrail, uluslararası arenada yeni bir dip noktaya indi." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İspanya gibi liberal demokrasilerin de Filistin'i tanıyan ülkelerin arasına katılmasının önemli olduğunu belirten Eichner, "İsrail açısından en dikkat çekici diplomatik kayıp ise Suudi Arabistan. Bir zamanlar İsrail ve Trump tarafından Orta Doğu’yu yeniden şekillendirecek mihenk taşı olarak görülen Riyad, şimdi Körfez’deki ortaklarıyla birlikte hareket ederek İsrail’i yalnızlaştırıyor." diya yazdı. İsrail basınında yer alan analizin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Doha'da Hamas liderliğine yönelik suikast girişimi bu algıyı daha da güçlendirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, BM’de yaptığı konuşmada, başkentinde gerçekleşen İsrail eylemlerini "devlet terörü" olarak niteledi ve Netanyahu'yu hem şimdi hem de gelecekte barışa karşı çıkmakla suçladı. Tanıma dalgasının ardından, dünya güçleri İsrail’i Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak ederek misillemede bulunmaması konusunda uyarıyor. Böyle bir adımın kasıtlı bir provokasyon olarak algılanacağını, sadece kınamalarla kalmayıp BM Güvenlik Konseyi müdahalesi veya diplomatik ilişkilerin kopmasıyla sonuçlanabileceğini söylüyorlar.