Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev: Seval Öz Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık denetleme kurumunda görev verdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra, Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine dahil oldu. Google’ın sürücünüz araç projesini geliştiren Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı statüsünde görevine başladı.

Google'ın sürücüsüz araç projesini geliştiren isim olan Seval Öz, Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu önemli görev öncesinde Ağustos ayında Senato karşısına çıkan Seval Öz, Kongre'nin oylaması sonucu Trump’ın Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu.

Uzun yıllar Google'ın sürücüsüz araç projesinin başında olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından mart ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı için aday gösterilen Seval Öz, otonom araç teknolojisi uzmanı Seval Öz’ün adaylığı, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’ne sunulmuştu. Öz, senato'dan onay almak için bir sunum gerçekleştirmişti.

TRAFİK KAZALARINI TEKNOLOJİ İLE ÖNLEYECEK

Projelerini anlatmak için ABD Senatosu'nda söz alan Seval Öz, “Ulaştırma alanında geleceği şekillendirmek için büyük şans. İnsanların hayatlarını kurtarma görevinin önemine inanıyorum. Her yıl binlerce insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. Biz binlerce Amerikalının hayatını kurtarma teknolojisine sahibiz. Bunu neden yapmayalım ki?” diye konuştu.