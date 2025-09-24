Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Osimhen'in bu maçta süre alması; Liverpool maçında ise ilk 11'de olması hedefleniyor
Süper Lig’de Konyaspor’u mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, gözünü Alanyaspor deplasmanına çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, cuma günü oynanacak mücadele için hiç vakit kaybetmeden Florya’da hazırlıklara başladı.
Konyaspor müsabakasında forma giyen futbolcular dinlenme günlerinde de Kemerburgaz'a geldi; rejenerasyon yaparak takımın antrenmanını izledi.
Okan Buruk’un yönetiminde önce ısınma ve pas organizasyonları yaptı, ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle son haftalarda sahalardan uzak kalan Victor Osimhen'in dönüş tarihi de belli oluyor.
LIVERPOOL'A ODAKLANDI
Özellikle Frankfurt'ta eksikliği hissedilen Nijeryalı yıldız Liverpool müsabakasına kenetlenmiş durumda.