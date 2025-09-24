Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

AZ BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR GÜN

Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 28, Az bulutlu

KOCAELİ: 29, Az bulutlu

ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık