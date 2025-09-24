Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı

Yaklaşık üç ay önce Muş’ta meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan şüpheli, eşini kendisini aldattığı iddiasıyla darbetti. Şüpheli, darp görüntülerini eşinin olayı itiraf ettiği anlarla birlikte kaydederek kayınpederine göndermek istedi. Olayın ardından gözaltına alınan ve hakkında adli işlem yapılan şüpheli, üç ay sonra aynı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken bu paylaşımın ardından şüpheli, Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının sığınma evinde bulunduğu öğrenildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, söz konusu videoyu sosyal medyada paylaşan kişinin “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Videodaki olayın farklı bir şehirde ve geçmiş tarihte yaşandığı, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca görüntülerin bugün itibarıyla yeniden paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüpheli R.K., ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan gözaltına alınmıştır” denildi.