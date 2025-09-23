Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı

Sur ilçesi Dağkapı Meydanı’nda 1 Ağustos’ta Serdar Uluk’un taksisini durduran kişi Şanlıurfa’ya gitmek istediğini söyledi. Pazarlığın ardından Uluk ile 4 bin TL karşılığında anlaştı. Yolculuk sırasında güven kazanan kişi, Serdar Uluk’un IBAN numarasını isteyip para gönderdiğini, kontrol etmesini söyledi.

Bir süre sonra da eşi yerine kendisine yanlışlıkla para gönderdiğini söyleyerek Uluk’tan hesabını kontrol etmesini istedi. Bu yolla mobil bankacılık şifresini öğrenen yolcu, şarjının bittiğini ve arkadaşını arayarak konum isteyeceğini belirterek, Serdar Uluk’un telefonunu aldı.

Şüpheli, Uluk’un hesabından 50 bin TL, ek hesaptan 120 bin TL, başka bir hesaptan 20 bin TL başka hesaba havale gönderdi. Şüpheli, Serdar Uluk’un hesabından 150 bin TL de kredi çekerek yine başka hesaba havale etti. Toplamda 340 bin TL’yi hesabına geçiren şüpheli, Şanlıurfa’ya vardıklarında bankaya gideceğini söyleyerek ortadan kayboldu. Daha sonra dolandırıldığını fark eden Uluk, polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin markette alışveriş yaptığı görüntüler de ortaya çıktı.