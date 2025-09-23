Habertürk
        Haberler Gündem Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı

        Taksici, aracına binen müşterisi tarafından 340 bin TL dolandırıldı

        Diyarbakır'da taksici Serdar Uluk (60), Şanlıurfa'ya götürdüğü müşterisinin 'Ücreti gönderdim, hesabına bak' diyerek şifresini öğrenmesi ve telefonunu 'Şarjım bitti, arkadaşımı arayacağım' bahanesiyle alması sonrası hesabından 190 bin TL havale yapılıp, adına 150 bin TL kredi çekilerek toplamda 340 bin TL dolandırıldı.

        Giriş: 23.09.2025 - 16:59 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:59
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Sur ilçesi Dağkapı Meydanı’nda 1 Ağustos’ta Serdar Uluk’un taksisini durduran kişi Şanlıurfa’ya gitmek istediğini söyledi. Pazarlığın ardından Uluk ile 4 bin TL karşılığında anlaştı. Yolculuk sırasında güven kazanan kişi, Serdar Uluk’un IBAN numarasını isteyip para gönderdiğini, kontrol etmesini söyledi.

        Bir süre sonra da eşi yerine kendisine yanlışlıkla para gönderdiğini söyleyerek Uluk’tan hesabını kontrol etmesini istedi. Bu yolla mobil bankacılık şifresini öğrenen yolcu, şarjının bittiğini ve arkadaşını arayarak konum isteyeceğini belirterek, Serdar Uluk’un telefonunu aldı.

        Şüpheli, Uluk’un hesabından 50 bin TL, ek hesaptan 120 bin TL, başka bir hesaptan 20 bin TL başka hesaba havale gönderdi. Şüpheli, Serdar Uluk’un hesabından 150 bin TL de kredi çekerek yine başka hesaba havale etti. Toplamda 340 bin TL’yi hesabına geçiren şüpheli, Şanlıurfa’ya vardıklarında bankaya gideceğini söyleyerek ortadan kayboldu. Daha sonra dolandırıldığını fark eden Uluk, polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin markette alışveriş yaptığı görüntüler de ortaya çıktı.

        "ARAÇ KULLANDIĞIM İÇİN NE YAPTIĞINI BİLEMEDİM"

        6 aydır taksicilik yaptığını belirten Serdar Uluk, “Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda durup yakıt aldıktan sonra benden IBAN hesabını istedi. Ben de ona araç sahibinin hesap numarasını verdikten sonra gönderdiğini söyledi. Kısa bir süre sonra kendine araba alacağını, kredi kartının kendisinde olmadığını söyleyerek, ekspertiz parasını verebilmek için kendi hesap numaramı istedi. Ben de ona verdim. 2 banka hesabım vardı, hangi hesaba atacağını sordu. Sonra bir hesabıma 5 bin TL gönderdi. Tabi ben de araç kullandığım için ne yaptığını bilemedim. Daha sonra bankacılık şifremi öğrenmek için bana ‘Eşime 5 bin TL atacağıma, sana atmışım. Bakabilir misin’ dedi. Ben de girince, mobil bankacılık şifremi öğrendi. Sonra şarjının az olduğunu, arkadaşını arayıp benim telefona konum atmasını isteyeceğini dedi. Ben de iyi niyetimden verdim ve o da telefonu bu sırada sessize almış. Hesabımdan 50 bin TL, ek hesabımdan 120 bin TL ve başka hesabımdan 20 bin TL havale etmiş. Diğer banka hesabıma girmiş ve adıma 150 bin TL de kredi çekmiş. Toplam 340 bin TL zararım var. Şanlıurfa’ya gittiğimizde bankadan para çekip geleceğini söyledikten sonra kaçıp gitti. Hesaplarıma baktığımda ise boşaltmıştı. Bana isminin Eyüp olduğunu fakat Şanlıurfa’da polis merkezinde suç duyurusunda bulunduğumda isminin M.A. olduğunu öğrendim. Ben ondan davacı oldum. Bu şahsın bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Mağdurum ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu parayı ödemek için ekstra kredi çektim. Her ay 36 bin TL geri ödüyorum. Zor durumdayım ve yetkililerden yardım bekliyorum’ dedi.

