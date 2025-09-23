İthal otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinde önemli değişikliklere gidildi.

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki menşeli araçlar için geçerli olacak düzenlemeyle, farklı motor tiplerine göre ilave mali yükümlülükler yeniden belirlendi.

İşte bu düzenleme otomotiv sektöründe bir anda gündemin en üst sırasına yerleşti.

Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Türkiye’ye gelen araçların yaklaşık yüzde 80’inin ithal olduğunu vurguladı.

Erkoç, "Alınan her karar doğrudan iç pazara yansıyor. Çin ve Amerika’dan gelen araçlarda gümrük vergilerinin düşmesi sıfır araç fiyatlarında gerilemeyi beraberinde getirecek. Bu da ikinci el piyasasını etkileyecek. Ancak bazı ülkelerden ithal edilen araçlarda yeni oranlarla birlikte fiyat artışı yaşanacak. Bu durum sektörde belirsizlik oluşturuyor" dedi.

'DÜZENLEMELERİN ÖNCEDEN DUYURULMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Otomotiv sektörünün siparişlerini en az 1-2 ay önceden verdiğine de dikkat çeken Erkoç, yürürlük tarihine çok kısa süre kala yapılan değişikliklerin, distribütör ve ithalatçılar için ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.