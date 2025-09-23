Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı! | Son dakika haberleri

        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!

        Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Öğretmenler görevden alındı, özel kreş hakkında inceleme başlatıldı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da özel bir kreşte çocuklara kötü muamele yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı ve şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmenlerin görevden alındığı belirtildi.

        DHA'nın haberine göre Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti.

        Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        REKLAM

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin başlarında bulunması gerekirken uyudukları belirlendi. Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı, öğretmenin buna müdahale etmediği anlar yer aldı. Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, ‘düşünme köşesi’ adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedildi. Kreş yetkilileri ise iddiaları reddetti.

        "BAKANLIK OLARAK DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLDUK"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Diyarbakır’da özel bir kreşte meydana geldiği iddia edilen görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen şikayetin ardından il müdürlüğümüzce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiştir. Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

        Kreşte çocuklara kötü muamele!
        Kreşte çocuklara kötü muamele! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu