İtalya'da Gazze için genel greve gidildi
İtalya genelinde, dün İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek için ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar ve öğrenciler genel greve gitti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılara karşı İtalya'da bugüne kadarki en geniş ve büyük protesto yapıldı.
Sendikalar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve öğrenci topluluklarının girişimiyle ülkede dün Gazze için genel greve gidildi.
Ulaşım, eğitim gibi alanlarda çalışanlar 24 saatliğine iş bırakırken, öğrenciler de protesto için meydanlara indi.
Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova ve Palermo'nun aralarında olduğu pek çok kentte protesto düzenlendi.
Roma'daki gösteri için on binlerce kişi, kentin merkez garı olan Termini önünde bir araya geldi.
Ellerinde Filistin bayraklarıyla protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil Netanyahu", "İntifada", "Özgür Gazze" ve "Siyonist terörist devlet İsrail" sloganları attı.
Protestocular, "Gazze'de soykırımı durdurun", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Gazze'nin bombalanmasını durdurun", "İsrail'le anlaşmaları durdurun" yazılı dövizler açtı.
Milano ve Bologna'daki gösterilerde olaylar çıktı
Ulusal basındaki haberlere göre, Milano ve Bologna kentlerinde göstericilere polis, cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu.
Polisin müdahale etmesiyle gar ve çevresinde çıkan arbedede, bazı dükkanların vitrinleri zarar görürken, garın önü "savaş alanına" döndü.
Milano'da da de yağışlı havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, bir grup protestocunun Milano Merkez Garı'na girme girişimine güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı.
Polisin coplu ve biber gazlı müdahalesine göstericiler, taş, şişe, meşale ve yangın hortumundan sıktıkları suyla karşılık verdi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki olaylarda 60 güvenlik görevlisi yaralandı, 10 gösterici gözaltına alındı.