        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif: Yeni START 1 yıl daha uzatılabilir

        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif: Yeni START 1 yıl daha uzatılabilir

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı şeyi yapması halinde Washington ile Moskova arasında imzalanan ve her iki tarafın sahip olduğu nükleer silah sayısını sınırlayan son silah kontrol anlaşmasını bir yıl uzatmaya hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:52
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rus lider Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki müzakere sürecinin uzaması nedeniyle ABD Başkanı Trump'ın şimşeklerini üstüne çekmesinin ardından Trump'a kritik bir teklifte bulundu.

        Putin, ABD ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı sayısını ve bunları taşıyacak kara ve denizaltı tabanlı füze ve bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasını sınırlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması ya da Yeni START'ın 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti.

        START, 5 Şubat 2026'da sona erecek.

        Anlaşmanın sona ermesine dört aydan biraz fazla bir süre kala, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle Rusya ve ABD anlaşmanın yenilenmesi ya da elden geçirilmesi konusunda görüşmelere başlamamıştı.

        Trump, Çin'le de olsa yeni bir nükleer silah kontrol anlaşması yapma arzusunu ise kamuoyuyla paylaşmıştı. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, küresel yayılmanın önlenmesi ve Trump'ın da aynı şeyi yapmaya hazır olması halinde, Washington ile diyaloğu teşvik etmeye yardımcı olmak için New START'ı bir yıl uzatmaya hazır olduğunu söyledi.

        Rusya Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı:

        "Rusya, 5 Şubat 2026 tarihinden sonra bir yıl süreyle Yeni START Anlaşması kapsamındaki merkezi sayısal sınırlara bağlı kalmaya devam etmeye hazırdır. Daha sonra, durum analizine dayalı olarak, kendi isteğimizle uyguladığımız bu kısıtlamaları sürdürüp sürdürmeme konusunda bir karar vereceğiz. Bu tedbirin ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık dengesini zayıflatacak ya da ihlal edecek adımlar atmaması halinde uygulanabilir olacağına inanıyoruz."

