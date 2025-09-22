Habertürk
        81 yaşındaydı, alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        81 yaşındaydı, alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!

        Afyonkarahisar'da, bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, alevlerden kurtulmak isteyen 81 yaşındaki Fadik Belen, balkondan aşağı atladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Belen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.09.2025 - 15:49
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        Afyonkarahisar'da, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İKİ KİŞİ BALKONDAN ATLADI

        AA'daki habere göre yangında, Fadik Belen (81) ile Ali İhsan Demirdelen'in balkondan aşağıya atlaması sonucu vücutlarında kırıklar oluştu. Emine Demirdelen de dumandan etkilendi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fadik Belen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali İhsan ile Emine Demirdelen'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
