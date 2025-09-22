Trump, 80 yıllık düzeni yıkıyor: ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupalı merkez sağ ve merkez sol liderleri arasında, Trump'ın özellikle ikinci Başkanlık döneminde ciddi bir mesafe oluştu. Geleneksel müttefik olan Kıta Avrupası ve ABD, güvensizlik içinde ince bir çizgi üzerinde dengede kalmaya çalışan iki ortağa dönüşürken, Avrupalı liderler, ABD'li yetkililerin kendi milliyetçilik görüşlerini ve geleneksel değerlerini destekleyen partilerin iktidara gelmesi için Avrupa siyasetine müdahale etmesinden endişe duyuyor.

Başkan Trump'ın ikinci Başkanlık döneminde Avrupa Birliği'ni "düşman", "ABD'den faydalanmak için kurulmuş bir yapı" ve ekonomik rakip olarak "Çin'den daha kötü" olarak nitelendirdi.

Vance, Avrupa Birliği karşıtı politikanın dümeninde Başkan Yardımcısı JD Vance Avrupa demokrasisini, dini ifadeleri ve muhalefeti bastırmak, seçmenlerin rızası olmadan kontrolsüz göçü teşvik etmek, seçimleri iptal etmek ve aşırı sağı sansürleyerek siyasi tartışmaları sınırlamak gibi derin kusurları olduğu gerekçesiyle suçladı. Vance daha da ileri giderek, dünya liderlerinin müttefiklerinin içişlerine karışmama geleneğinden farklı olarak, bu bahar yapılan seçimlerde Almanya'nın siyasetine karıştı. Şubat ayında Münih'te yaptığı bir konuşmada Avrupa demokrasisine sürpriz bir şekilde müdahale etmesinin ardından, Nazi sempatizanı ve aşırı sağcı bir parti olan Almanya için Alternatif'in Başkanıyla bir araya gelerek bu partiyi destekledi. Trump'ın göreve gelmesinden bu yana geçen aylar içinde, Trump'ın yönetiminden birçok yetkili de Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, Slovakya ve İspanya dahil olmak üzere Avrupa'nın hemen her ülkesinde aşırı sağcı partilere destek verdiklerini açıkladı. Trump yetkililerine göre bu partiler ulusal kimliği, güçlü liderleri, Yahudi-Hıristiyan değerlerini, geleneksel cinsiyet rollerini, göçmen ve İslam karşıtı politikaları destekleyen "medeniyet milliyetçiliğini" temsil ediyor. "Liberalizme panzehir" Amerikalı muhafazakârlar, Batı'nın güvenliğini baltalayan bir tehdit olarak gördükleri liberalizme karşı en iyi panzehir olarak aşırı sağı görüyor. Aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesi ve Trump yönetiminin son günlerde buna verdiği tepki ideolojik savaşı körükledi. Trump ve yetkilileri, sağ için ifade özgürlüğü talep ederken, soldan gelen ve nefret söylemi olarak adlandırdıkları söylemleri bastırma çabalarını artırdılar ve bu hafta ABD'nin önde gelen Demokrat sunucularından Jimmy Kimmel gibi popüler eleştirmenlerin programlarının yayından kaldırılmasını kutladılar. Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr da düzenleyici kurumların yetkilerini Kimmel'in programını yayınlayan ABC kanalına ve programı yayınlayan yerel istasyonlara karşı kullanabileceklerini söyledi. "Bu bir model olabilir" endişesi Bazı Avrupalılar, Trump ve müttefiklerinin özellikle sosyal medyanın yönlendirdiği halk baskısı yoluyla liberal eleştirileri susturma çabalarının, Washington'dan aldıkları destekle daha inandırıcı hale gelen kendi aşırı sağcı ve popülist partileri için bir model olacağından endişe duyduklarını dile getiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mayıs ayında Polonya'nın Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında başkent Varşova'da muhafazakarlara "Toplumlarımızı tehdit eden tehlikelerin etrafında dans edecek vaktimiz yok" demişti. Avrupa'nın liderleri "zayıf" diye uyaran Noem, "Korkuyla yönettikleri için ülkelerimizi mahvettiler. Korkuyu insanları kandırmak için kullandılar ve korkuyu özgürlükle ilgili olmayan bir gündemi desteklemek için kullandılar" ifadesini kullanmıştı. Sonuç olarak da Polonya'da Trump'ın desteklediği, AB şüphecisi aday seçimleri kazanmıştı. Trump, Polonya'nın seçilen Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi hem kampanyası sırasında hem de bu ay tekrar Beyaz Saray'da ağırladı.