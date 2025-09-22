Fenerbahçe'de Talisca Kasımpaşa karşısında sıfır çekti!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Kasımpaşa ile oynanan maçta performansıyla etkisiz kaldı. Maça tek santrafor olarak başlayan Talisca, rakip ceza sahasında hiç topla buluşamazken hiç şut atamadı. Bu performansı sonrası Brezilyalı futbolcu eleştirilerin odağında yer aldı
Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın uzun süre 10 kişi oynadığı müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ilk 11'de görevlendirdiği Anderson Talisca, etkisiz performansıyla adeta dibe vurdu. Erteleme maçında Alanyaspor' a karşı da penaltı vuruşundan yararlanamayan Breziyalı futbolcu son 2 haftada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, Kasımpaşa deplasmanında 15 kez topla buluştu. Anderson Talisca 11 pas denemesinden 8'inde isabet buldu.
Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa deplasmanını 0 şut ve 0 orta ile tamamladı. Tecrübeli yıldız, rakipleriyle girdiği 8 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.
Talisca sahada kaldığı 59 dakikada hiç çalım atamazken kilit pas denemesinde de bulunamadı. Anderson Talisca, 59. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı.
TEDESCO DA ELEŞTİRİLDİ: 3 MAÇ 1 GALİBİYET!
Fenerbahçe'de Talisca dışında eleştirilen bir diğer isim ise yeni teknik direktör Domenico Tedesco'ydu. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco ile 3 maçta 1 galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Tedesco ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, daha sonra Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.