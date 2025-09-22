İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

GENÇ KIZ YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi.

FOTOĞRAFLAR KONTROL EDİLDİ

DHA'daki habere göre kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı.