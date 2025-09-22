Habertürk
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaştan meydan dayağı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Meydan dayağını yedi! Vatandaş asayiş!

        İstanbul'da, 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etmesi üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 10:44 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:48
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

        GENÇ KIZ YARDIM İSTEDİ

        İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi.

        FOTOĞRAFLAR KONTROL EDİLDİ

        DHA'daki habere göre kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti.

        MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

        Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
