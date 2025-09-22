Habertürk
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!

        Samsun'da, Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobildeki 34 yaşındaki Gülşah Karaman ile oğlu 1 yaşındaki Poyraz'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, evde yapılan aramada kadına ait günlük bulundu. Günlük incelemeye alınırken, eşi ile çocuğunu tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve cezaevinde intihar girişiminde bulunan Dr. Serdar Kıyak'ın tedavisi sürüyor

        Giriş: 22.09.2025 - 14:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 14:47
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Samsun'da kaza, 12 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu.

        EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın (1) cansız bedenlerine ulaştı.

        "NAVİGASYONA BAKIYORDUM" DEDİ

        Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak ifadesinde, eşi ve oğlunun kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        FREN İZİNE RASTLANILMADI

        Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı öğrenildi.

        BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞIYORMUŞ

        Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun cenazesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanmasından birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Kıyak'ın buradaki tedavisi sürüyor.

        EVDE TALİMATLA ARAMA YAPILDI

        Diğer yandan olayların ardından Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının evine gitti. Evdeki tüm kapıların kilitli olduğunu gören aile, durumu yetkililere bildirdi. Savcı talimatıyla arama yapılan evde Gülşah Karaman Kıyak'a ait günlük bulundu. Günlük soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

