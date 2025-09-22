Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!

        Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho, Rio Ave maçının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Benfica'ya geliş süreci ve Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimi hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 18:28 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Rio Ave ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        2

        FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ SÖZLERİ

        Mourinho, basın toplantısında Fenerbahçe'deki seçim için gelen sorunun ardından, "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir ilgim yok. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden memnun olup olmadığı sorarsanız, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi.

        3

        "MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

        Benfica ile yaz aylarında hiçbir teması olmadığını söyleyen Mourinho, "Bana inanmak istiyorsanız harika, inanmak istemiyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Size gerçeği söylüyorum. Yaz aylarında Benfica ile hiçbir temasım olmadı. Mario Branco, o zamanlar Benfica'da değildi. Fenerbahçe ile sözleşmem vardı ve sonuna kadar yerine getirmek istiyordum. Aklımda Portekiz'e kulüp antrenörü olarak dönebileceğim hiç yoktu. Şimdi ya da daha sonra milli takımın başına geçeceğimi düşünüyordum ama federasyonla hiçbir temasım yoktu. Kariyerim bu yönde ilerliyordu ve Portekiz'e milli takım antrenörlüğü için döneceğimi düşünüyordum." dedi.

        4

        "BENİ BAŞKAN ARADI"

        Sözlerine devam eden Mourinho, "Mario Branco, Benfica'ya geldiğinde ve Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda iletişimimiz sona erdi. Hiçbir iletişim olmadı. Benfica, Karabağ'a kaybettiğinde eşimle birlikte Barcelona'daydım ve ertesi gün beni arayan o değil, başkandı. Konuşmamızın bir anlamı olup olmadığını sordu ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye bitti. Bana inanmak isterseniz, harika, teşekkür ederim. Bana inanmak istemiyorsanız, inanmanız için yapabileceğim bir şey yok." dedi.

        5

        SPORTING VE PORTO

        Portekizli teknik adam, "Sporting ve Porto'dan teklif gelse kabul eder miydin?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Başkanlar Varandas (Sporting Başkanı) ve Villas-Boas (Porto Başkanı) yaptığım konuşma çok basitti. "İyi şanslar, umarım ikinci olursunuz." türünden bir konuşmaydı. Onlardan teklif alsam, kabul eder miydim bilmiyorum. Ama Benfica'ya evet dediğim hızla, hayır." yanıtını verdi.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu