Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor: İşte muhtemel 11'ler!

        Trendyol Süper Lig 6. hafta kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Lige 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, Konyaspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek hedefinde. Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle başlayan ancak son iki haftada Göztepe ile berabere kalıp evinde Alanyaspor'a mağlup olan Tümosan Konyaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet alarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. İşte mücadeleye dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2025 - 09:41 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        2

        Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.

        3

        Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

        4

        15 GOL ATTI, 1 GOL YEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.

        İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

        Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.

        5

        RAMS PARK'TAKİ SON 20 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

        Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

        6

        ICARDI, 137 DAKİKADA 3 GOL ATTI

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı.

        Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.

        7

        49. RANDEVU

        Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

        8

        İSTANBUL'DA RAKİBİNE HİÇ KAYBETMEDİ

        Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

        Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

        İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.

        9

        Okan Buruk'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper Yılmaz.

        10

        Recep Uçar'ın muhtemel 11'i: Deniz, Yhoan Andzouana, Adil, Guilherme, Bazoer, Ndao, Melih, Bjorlo, Bardhi, Umut.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru