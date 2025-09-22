Habertürk
Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak

        3 bölgede kuvvetli rüzgar! Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinden sıcaklık, 3 ilâ 5 derece yükseliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar var. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 07:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 07:02
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 27, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
