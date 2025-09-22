Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık