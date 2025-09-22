Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi!

"ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

ENGİN VEREL: "Gelelim maça... Ama hangi maça. Belli ki oyuncuların ve hocanın bedenleri sahada, akılları kongrede. Hepsi de başkan değişirse nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalacaklarına takılmış. Evet takılmışlar. Çünkü zihinleri gibi futbolları da dağınık bir görüntü verdi dün. Hoca sahaya forvetsiz çıktı ama baktı ki işler yürümüyor, ikinci yarıda başka bir düzene geçti. Ama yine yürümedi. 10 kişi kalmış, üstelik 1-0 önde olduğun Kasımpaşa'ya karşı ikinci, üçüncü gol bulup, işi garantiye alamıyorsun. Sonra korkulan akıbet... Ve hakem Oğuzhan Çakır... Çok kötü maç yönetmedi. Bana göre tek hatası Cafu'ya kırmızı verip, Skriniar'a sarı vermemesiydi. Çünkü Cafu'nun dizine de Skriniar'ın bir müdahalesi vardı. Neyse yeni yönetim geldi ama 2 puan daha uçup gitti. Galatasaray bugün kazanırsa puan farkı 6 olacak. Sadettin Bey'in işi zor... Allah kolaylık versin."