Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi!
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
GÜRCAN BİLGİÇ: "Kasımpaşa'daki maç, F.Bahçe açısından amatör görüntüdeydi. Eksik rakibinin oyuna hükmetmesine izin verip eski günlerdeki gibi erken gelen golün üstüne yatmaya çalıştılar. Kasımpaşa'nın doğru oyunu, 30'dan itibaren gol sinyalini veriyordu zaten. Bu puan kaybı Tedesco için ciddi bir eksik puan." (Sabah)
ENGİN VEREL: "Gelelim maça... Ama hangi maça. Belli ki oyuncuların ve hocanın bedenleri sahada, akılları kongrede. Hepsi de başkan değişirse nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalacaklarına takılmış. Evet takılmışlar. Çünkü zihinleri gibi futbolları da dağınık bir görüntü verdi dün. Hoca sahaya forvetsiz çıktı ama baktı ki işler yürümüyor, ikinci yarıda başka bir düzene geçti. Ama yine yürümedi. 10 kişi kalmış, üstelik 1-0 önde olduğun Kasımpaşa'ya karşı ikinci, üçüncü gol bulup, işi garantiye alamıyorsun. Sonra korkulan akıbet... Ve hakem Oğuzhan Çakır... Çok kötü maç yönetmedi. Bana göre tek hatası Cafu'ya kırmızı verip, Skriniar'a sarı vermemesiydi. Çünkü Cafu'nun dizine de Skriniar'ın bir müdahalesi vardı. Neyse yeni yönetim geldi ama 2 puan daha uçup gitti. Galatasaray bugün kazanırsa puan farkı 6 olacak. Sadettin Bey'in işi zor... Allah kolaylık versin."
AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe her geçen hafta şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşıyor. Üstelik dün geceki tablo korkunç. Neredeyse bir devre bir kişi fazla oynamasına, maçın başında golü de bulmasına rağmen ikinci yarıda çok net ancak amatör takımların yapacağı bir markaj hatasıyla golü yiyip puanı verdiler. Daha vahim tablo şu; tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin 'ah-vah' dedirtecek gol pozisyonu neredeyse yok. Oyunun hemen başında İrfan Can'ın ortası Kerem'in de Asensio'nun önüne bıraktığı top gol oldu, fakat ondan sonra Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı. Fenerbahçe yavaş oynuyor, pas üstüne pas yapıyor ama pozisyon üretebiliyorlar mı kesinlikle hayır… Üstelik fevkalade bir hakem, iyi niyetli bir rakibe rağmen iki puan daha kaybedip, büyük sıkıntıya girdiler." (Sabah)
İLKER YAĞCIOĞLU: "Bir eksiğiniz yok. Son derece güzel bir tesiste idman yapıyorsunuz. Paralarınızı zamanında alıyorsunuz. Peki topu ne zaman oynayacaksınız? Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu edeceksiniz. Tamam yönetim hatalıydı gitti, hoca hatalıydı gitti. Şimdi neye sığınacaklar merak ediyorum. Fenerbahçe bu sezon sezonu çok erken bitirebilir. Asensio ve İrfan gibi 2 gol atacak oyuncu var bunları oyundan alıyorsunuz. Dinamo Zagreb maçına giderken Fenerbahçe adına oynanan oyun çok sıkıcı. Hocadan en ufak bir dokunuş da olmadı."
ERMAN TOROĞLU: "Net olarak futbolcular ve teknik adam abandone olmuşlardır. Kasımpaşa on kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin etkili hücumu yok. Yeni teknik adamı daha anlayamadım. Deneme, yanılma yapıyor. Ama ikinci yarıda on kişi oynayan Kasımpaşa üç-dört etkili pozisyona girdi. Karşılarında Fenerbahçe olmasa, isimden korkmasalar ikinci yarıda 2-3 gol bulurlardı." (Sözcü)
İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi. Sadettin Saran yeni başkan olurken, takım Kasımpaşa beraberliği ile iyi bir hoş geldin diyemedi. Çok ilginç bir karşılaşma izledik. Maçın hemen başında dakikalar henüz 3.dakikayı gösterdiğinde Fenerbahçe öne geçti. Bu golden sonra beklenti Sarı-Lacivertlilerin farklı bir skorla maça bitireceği yönündeydi. Ancak dakikalar ilerledikçe işin hiç de öyle olmadığını gördük. Şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe'nin oyunu vasatın çok altında kaldı. İkili mücadeleleri kazanamadılar. Kazanma arzusu ve enerjisi yoktu. Takım olma birlikteliği yoktu. Aksine, oyuncular hakemi yanıltma adına hareketler yaptılar. En ufak darbe aldıklarında hakemden medet umdular. Bu oyun ve taktik hiç yakışmadı. Ne şut vardı. Ne de doğru dürüst bir pas trafiği. (Habertürk)