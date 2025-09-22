Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
Bursa'da 3 kadın, yolda tartıştıkları, kucağında çocuğu olan anneyi tekme tokat darp etti. Küçük çocuk, annesinin darp edildiği anları izlerken olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da olay, 20 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı.
TEKME, TOKAT KADINA SALDIRDILAR
DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darp etti.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Küçük çocuk annesinin darp edildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.