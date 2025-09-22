Habertürk
Habertürk
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!

        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!

        Bolu'da iki katlı bir evde yangın dehşeti yaşandı. Sabaha karşı çıkan yangında 85 yaşındaki Necati Karaman ile aynı yaştaki eşi Ziyaver Karaman hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:29
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

