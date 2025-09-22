Habertürk
        Ölümü şüpheli olan Elif Can Göktürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da, eğlence mekanından sonra, eşiyle otele giden Acil Tıp Teknisyeni 39 yaşındaki Elif Can Göktürk otel odasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kadının eşi 41 yaşındaki Erkut Göktürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin otele giriş anlarının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 11:57 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:00
        İstanbul'da olay, 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi.

        EŞİ VE EŞİNİN ARKADAŞIYLA OTELE GİTTİLER

        Edinilen bilgiye göre Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile eğlence mekanında bir süre alkol aldı.

        EŞİNİN FENALAŞTIĞINI SÖYLEDİ

        DHA'daki habere göre eğlenceden sonra çift semtteki bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi Erkut Göktürk ve Hasan E. gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

        Elif Can Göktürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OTELE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

        Diğer yandan çiftin otele giriş anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin otel resepsiyonunda kayıt yaptırdığı ve yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

        #Elif Can Göktürk
        #Son dakika haberler
