Almanya'da Can Uzun fırtınası!
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı şık bir gol kaydeden 20 yaşındaki yıldız, takımının 4-3 mağlup olduğu Union Berlin maçında da 2 kez fileleri havalandırdı.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, sezona fırtına gibi başladı.
Temsilcimiz Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçında etkili bir performans ortaya koyan ve şık bir gol kaydeden 20 yaşındaki 'on numara', Bundesliga'da da gollerini sıralamaya devam ediyor.
Milli yıldız, son olarak takımı Frankfurt'un Union Berlin'e 4-3 mağlup olduğu maça attığı 2 golle damgasını vurdu.
Genç futbolcu bu sezon ligde 4 maçta 4 gol, 2 asiste imza attı.
Ligde 2, kupada da 1 asist yapan Can Uzun, bu sezon forma giydiği toplam 6 resmi maçta 5 gol, 3 asistle 8 gole doğrudan katkıda bulundu.
BONSERVİSİNE 80 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Alman basınından Bild’de yer alan habere göre, Can'ın performansından son derece memnun olan Frankfurt yönetiminin, genç yıldız için 80 milyon Euro fiyat biçtiği belirtildi.