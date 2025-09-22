Habertürk
        Dehşeti yaşattı! Çarptığı kadın bayıldı, tepki gösterenlere bıçak çekti!

        Dehşeti yaşattı! Çarptığı kadın bayıldı, tepki gösterenlere bıçak çekti!

        İstanbul Kadıköy'de maganda kabusu yaşandı. Bir ortaokulun önünde okul çıkışı yaşanan olayda, 3 tekerlekli motosiklet kullanan sürücü, motosikletle giden bir kadına çarptı. Aralarında çıkan tartışmada ise bu kez kadına vurmaya başladı. Şüpheli daha sonra eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu. Kadın ise bayılarak yere yığıldı. O anlar da kameraya yansıdı

        Giriş: 22.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 22.09.2025 - 13:30
        Çarptığı kadın bayıldı, tepki gösterenlere bıçak çekti!
        Kadıköy'deki bir ortaokulun önünde okul çıkışı motosikletle giden bir kadını, 3 tekerlekli aracıyla yolda ilerleyen bir kişi sıkıştırdı.

        DHA'nın haberine göre taraflar arasında çıkan tartışmaya çevredekiler de dahil oldu. Araçla giden kişi duruma tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekerek tehditlerde bulundu. Motosikleti kullanan kadının bayıldığı olay hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi’nde Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kızı M.Y.‘yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y. (41) eve doğru yola çıktı. O sırada 3 tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.’yi sıkıştırdı. Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.

        ÇEVREDEKİLERİ BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ; KADIN BAYILDI

        Bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kadın ise bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler yere yığılan kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi.

        Şüpheli daha sonra 3 tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklı şüphelinin çocuğunun, olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü.

        Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

