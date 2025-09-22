Habertürk
        Serin günler yakında

        Serin günler yakında

        Türkiye'de hava kuzey ve iç bölgelerde serinledi, ancak kuzeyin serin havasının ardından bugün dahil 4 gün süreyle gündüzlerimiz yaz gibi sıcak olacak. İstanbul hafta sonuna kadar çoğunlukla 25 ila 28°C'lerde seyredecek. Kıyıdan biraz uzak iç kesimler ise oldukça soğuk geceler ve sabahlar yaşıyor. Gece ısıtıcı, gündüz klima kullandığımız günlerden geçiyoruz. Yağış açısından ise özellikle Anadolu ve güney kıyılarımız alarm vermeyi sürdürüyor. Karadeniz'de yakın zamanların en yüksek yağışlarını, en tehlikeli hava olaylarından birini yaşadık

        Giriş: 22.09.2025 - 20:17 Güncelleme: 22.09.2025 - 20:17
        Serin günler yakında
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Doğu Karadeniz çevresinde oluşan alçak basınç 3 gün süreyle etkili oldu ve büyük maddi hasar bıraktı. Yıkılan tarihi köprüler ve tahrip olan mahalleler ile sellerde toplumsal hafızamız da, tarihi eserlerimiz de hasar alıyor. Bölgede çeşitli merkezlere 2 gün içerisinde metrekareye 300 ila 400 kg yağmur (1 metrekareye 300 ila 400 milimetre) düştü. Bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için, örneğin İstanbul’a bir yılda ortalama 700 ila 800 milimetre yağmur düşüyor. Bazı yıllar toplam miktar yıl sonu 1100 mm kadar çıkarken, bazı yıllar sadece 580-600 mm kadar yağıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu buna benzer, yağışın çok azaldığı bir 2025 geçiriyor. Bu üstüne eklene eklene süren kuraklık, Ekim ayından önce zayıflamayacak. Kurak ve güneşli günler Ege’de ve Akdeniz’de sürecek görünüyor.

        PERŞEMBE GÜNÜ BULUTLAR ARTABİLİR

        Marmara’da ise bu hafta 25 Eylül Perşembe günü bulutlar artabilir ve İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevrelerine zayıf yağmur düşebilir.

        Hafta sonu yaklaşırken hava soğuyacak görünüyor. Marmara Bölgesi genelinde, Karadeniz’in batısında ve Ankara, Eskişehir gibi merkezlerde 26 Eylül Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 18-20°C’lere kadar gerileyecek. Gece sıcaklıkları Anadolu yükseklerinde 0°C’nin altında seyrediyor, şehir merkezlerinde 5 ila 8°C’lerde seyrediyor.

        DOYURUCU BİR YAĞIŞ YOK

        Ekim ayından ümitli olan üretici, tarım faaliyetlerini zaten uzun süredir limitlemişti. Sulama-enerji ihtiyacı azalmayan tesislerle, tarım arazileri, ormanlar yağmur bekliyor. Şehirlerde barajlar da yağmur bekliyor. Fakat hava tahminlerinde ay sonunda birkaç gün sürecek yağmurlu bir dönem dışında, uzun süreli ve doyurucu yağışlı bir sistem görüntüsü yok. Ekim ortalarına doğru ise farklı senaryolar var, Akdeniz ve Ege bir süre daha güneşli ve kurak günler geçirecek diyebiliriz. Su kaynaklarındaki seviyeler %5 seviyelerinin de altına düştü. Umarız bu durumun değişeceği, verimli sistemlerin yaygınlaşacağı, düzenli tasarruf yaptığımız bir sonbahar yaşarız. Mevsim henüz yeni başladı, doğadaki değişim göz alıcı. Rüzgarlar ise batı kıyılarına sıcakların taşındığını, soğukların çok da uzak olmadığını hatırlatıyor. Doğunun yüksekleri ise geçtiğimiz günlerde yeniden beyazladı, kar yağışı Doğu Karadeniz yaylaları, Doğu Anadolu dağlarımızda şimdilik geçici örtüler yaptı.

        Bugünden itibaren yaşanacak 3 sıcak günün peşine, özellikle İstanbul gibi Marmara merkezlerinde hava soğuyacak. Bu sıcaklık dalgalanması sağlık kondisyonumuzu zorlayabilir. Gelecek 1 haftaya dikkat etmekte yarar var.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

