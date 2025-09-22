Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 2025 Ballon d'Or sahibini buluyor! - Futbol Haberleri

        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oluyor. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülü, kısa bir süre sonra sahibini bulacak. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 19:54 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oluyor. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan sıralamalar...

        2

        30- MICHAEL OLISE

        3

        29- FLORIAN WIRTZ

        4

        28- VIRGIL VAN DIJK

        5

        27- DECLAN RICE

        6

        26- ERLING HAALAND

        7

        25- DENZEL DUMFRIES

        8

        24- FABIAN RUIZ

        9

        23- JUDE BELLINGHAM

        10

        22- ALEXIS MAC ALLISTER

        11

        21- SERHOU GUIRASSY

        12

        20- LAUTARO MARTINEZ

        13

        19- JOAO NEVES

        14

        18- SCOTT MCTOMINAY

        15

        17- ROBERT LEWANDOWSKI

        16

        16- VINICIUS JUNIOR

        17

        15- VIKTOR GYÖKERES

        18

        14- DESIRE DOUE

        19

        19- HARRY KANE

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu